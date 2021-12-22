بدأت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر التحرك الفعلي من أجل التخلص من جميع أزماته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالدخول في مفاوضات رسمية مع أحد أهم أهدافه، وهو النجم محمد العويس حارس مرمى الأهلي.

النصر عانى طوال الموسم الحالي على مستوى حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كيف عانى النصر طوال الموسم الحالي من مركز حراسة المرمى؟

بعد رحيل برادلي جونز عن صفوف النصر بسبب انتهاء عقده، تم الاعتماد على الحارس وليد عبد الله الغائب عن المشاركة في المباريات منذ فترات طويلة.

ولم يظهر عبد الله بالمستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية، حيث حملته الجماهير سبب الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأيضًا العديد من النتائج السلبية للفريق.

واعتمد الجهاز الفني للنصر على الحارس الشاب نواف العقيدي، ولكن قلة خبرته تسببت في عدم قناعة الجماهير به أيضًا، لتزداد أزمات العالمي في هذا المركز.

النصر يجهز عرضًا رسميًا لضم محمد العويس:

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية على أن نادي النصر يجهز عرضه الرسمي من أجل ضم الحارس محمد العويس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد العويس مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة بداية من شهر يناير القادم، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

الصحيفة السعودية أكدت أيضًا على أن نادي النصر لم يتفاوض من قبل مع محمد العويس، وينتظر فقط دخول اللاعب في الفترة الحرة من أجل التفاوض معه وضمه.

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