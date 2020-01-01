النصر يتلقى صدمة غير متوقعة من براد جونز

تأمل إدارة العالمي في تجديد عقد جونز

تلقت إدارة نادي النصر السعودي صدمة غير متوقعة من الحارس الدولي الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق.

وقالت تقارير صحفية محلية أن الحارس الدولي الأسترالي براد جونز رفض التمديد مع نادي النصر لنهاية الموسم الحالي 2019\2020.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أكدت أن قرار الحارس يأتي لرغبته في عقد لا يقل عن عام كامل، كون معظم الدوريات الأوروبية ستغلق صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انتهاء الموسم في السعودية.

المزيد من الفرق

وتأمل إدارة العالمي في تجديد عقد جونز خاصة وإنه الحارس الأساسي للفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين.

ويُمثل هذا الامر صدمة للفريق النصراوي، خاصة بعد قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعها الدوري، والتي أصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بشأن عقود اللاعبين المنتهية.

وأكدت اللجنة أنه لا يحق لأي نادٍ ضم وإشراك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به في الموسم الحالي (2019-2020) في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.