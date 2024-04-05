النصر وضمك.. رأس لابورت قد تنقذ موسمًا تحسمه معركة الهلال!

موسم تحسمه مباراة واحدة..

SHAHID

خاض النصر مباراته ضد ضمك في الجولة 27 من الدوري السعودي بذهنية واحدة فقط: لا مشكلة في أي نتيجة طالما سندخل مباراة الهلال بشكل جيد!.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

في ظل هذه الذهنية التي اعتمد عليها المدرب لويس كاسترو، أتت قرارات عديدة، بدءًا من إراحة أوتافيو وعدم استدعائه للمباراة بالأساس بسبب الإرهاق، مرورًا بإجلاس 4 عناصر هامة من بين المحترفين على الدكة وأبرزهم كريستيانو رونالدو.

هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن نستنبطها من مباراة ضمك.. نستعرضها في السطور التالية..

الأولوية للهلال!

يدرك كاسترو ورجاله جيدًا أن الدوري بات محسومًا لصالح الهلال، لذلك فكل شيء يصب في مصلحة دخول النصر مباراة الهلال في نصف نهائي كاس السوبر السعودي في الإمارات بأفضل شكل ممكن، بالتأكيد ستكون له الأولوية.

الفوز على الهلال في أجواء خارج السعودية، إضافة إلى عدم الخروج صفر الأيدي بالنسبة للكتيبة النصراوية يعد أمرًا كفيلًا بحفظ ما تبقى من ماء الوجه في هذا الموسم المعقد.

رونالدو شديد الأهمية

مرة أخرى يثبت البرتغالي كريستيانو رونالدو أن أهميته تتخطى بكثير كونه هداف الفريق والدوري السعودي بشكل عام.

رونالدو يمثل التنشيط الحقيقي لهجوم النصر، منذ دخوله إلى المباراة ظهرت الأنياب الهجومية للعالمي، وأثبت أنه لا غنى عنه في التشكيلة النصراوية.

الفريق يعرف الانتصار

لو لم يحقق النصر الانتصار أمام ضمك لربما دخل مباراة الهلال بحالة من الشك، لكن حقق ما يلزم وبات جاهزًا فنيًا ومعنويًا لأهم مباريات الموسم ربمأ بالنسبة لرفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ربما تكون رأسية إيمريك لابورت التي أدركت الانتصار أمام ضمك تمهيدًا جيدًا لفوز قد يحول مسار موسم النصر ويقلب المعطيات رأسًا على عقب.. مباراة الهلال ستحسم كل شيء.

SHAHID