النصر وضمك: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد|
Al Nassr Al Wehda Saudi Pro League 2022Al Nassr Twitter
النصر vs ضمكالنصردوري روشن السعوديالتعاونضمك

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في استاد مرسول بارك

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ضمك 0X0 النصر
مباشر لحظة بلحظة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

النصر - ضمك

السبت 10 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

مرسول بارك

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0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا.
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.
لويس جوستافو، علي الحسن
سامي النجعي،أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب
فينسنت أبو بكر.

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-1-4-1

مصطفى زغبة

إبراهيم النخلي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي

آدم ماهر

عبد الله العمار - منصور حمزي - انتوليتش - هلال سوداني

برونو دا سيلفا

نجح النصر في الفوز بمباراته الأولى في الدوري أمام الوحدة، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام التعاون، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ويأمل في مصالحة جماهيره أمام ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة لإثبات أنه قادر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما ضمك هذا الموسم نجح في الحصول على العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج، ويريد مواصلة نجاحاته ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العالمي.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر وضمك، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.

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