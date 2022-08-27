النصر والوحدة: مباشر لحظة بلحظة

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النصر 0X 1 الوحدة
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النصر - الوحدة
السبت 27 أغسطس 2022،
مرسول بارك
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21' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.
15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول، والنصر متقدم بهدف دون رد.
9' سيطرة للنصر، وسط تراجع من لاعبي الوحدة.
3' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة للنصر، عرضية من الجانب الأيسر ارتقى لها أبو بكر ووضعها في الشباك برأسية قوية.
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل النصر:
التشكيل| 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - علي لاجامي
علي الحسن - لويس جوستافو
خالد الغنام - سامي النجعي - أيمن يحيى
فينسنت أبو بكر
قائمة الفريق الأساسيـن والبدلاء في مباراة #النصر_الوحدة اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 27, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏#النصر_الوحدة pic.twitter.com/sfxga2Mbpt
تشكيل الوحدة:
التشكيل| 4-4-2
منير محمدي
حمد الجيزاني - ألبرتو بوتيا - أوسكار دوراتي - عبد الإله بخاري
علاء حجي - فيصل فجر - أنسيلمو - جيلسون رودريجيز
يحيى النجعي - جون دافيد بوجيل
📝| خيارات مدربنا "برونو أكرابوفيتش" لمواجهة النصر 👇. #دوري_روشن_السعودي #النصر_الوحدة pic.twitter.com/4RbyK1ly6I— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 27, 2022
النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بعد أن غاب "العالمي" عن الألقاب خلال الفترة الماضية.
أما نادي الوحدة، فيأمل أن يتمكن من إحراج النصر على ملعبه، وتقديم أداء قوي يساعده على حصد نقاط المباراة الثلاث.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والوحدة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.
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