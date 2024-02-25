النصر والشباب .. هذا ما يحدث حين تشتري "سلطان الغنام" من السوق الصيني!

وهذا ما يحدث كذلك حين يأخذ المدرب دور المشاهد!

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السوق الصيني معروف بالبضائع المقلدة لأبرز العلامات التجارية، ولذا دومًا ما نقول عن أي نسخة سيئة لشيء أصلي .. إنها مشتراة من السوق الصيني! اليوم، أمام الشباب، اختار لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن يشتري "سلطان الغنام" من السوق الصيني!

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تعرض الظهير الأيمن المتألق مع النصر هذا الموسم للإصابة وقد اختار كاسترو قلب الدفاع علي لاجامي ليلعب بدلًا منه في يمين الدفاع ورفض فكرة الاستعانة بالظهير البديل نواف بوشل، والنتيجة كانت أداءً كارثيًا من لاجامي لا يتحمل أبدًا مسؤوليته، بل يُمكن القول أنه كان ضحية القرار الخاطئ لمدربه.

صاب وجال متعب الحربي في الجانب الأيمن من دفاع النصر، وصنع خطورة هائلة خاصة في الشوط الثاني، دون أن يستطيع لاجامي إيقافه أبدًا، ولولا سوء اللمسة الأخيرة والحارس وليد عبد الله لأنهى الليوث المباراة لصالحهم قبل حتى أن يُسجل تاليسكا هدفه الثالث القاتل عند الدقيقة الـ86 والذي أنقذ الأصفر من أنياب الشباب.

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أخطاء كاسترو لم تتوقف عند هذا الأمر، والذي تراجع عنه متأخرًا حين أخرج لاجامي وأشرك بوشل، وقد كان لهذا التغيير أثرًا كبيرًا في إيقاف جبهة الحربي النارية وتقليل الخطر القادم لمنطقة جزاء النصر منها.

أخطاء المدرب البرتغالي كانت متعددة في اللقاء وأبرزها عدم الانتباه لضعف خط وسطه وعدم قدرته مجابهة الوسط الشبابي، والأهم الحاجة الماسة لدعمه بلاعب ثالث بعد التقدم بالهدف الثاني، المدرب لعب دور المشاهد وهو يرى كم الهجمات والفرص الخطيرة للشباب والتي أدت في النهاية للتعادل! كان يجب أن يتحرك مبكرًا ويُشرك علي الحسن لمؤازرة عبد الله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش خاصة مع تألق إيفان راكيتيتش المبهر.

النصر خرج فائزًا بالمباراة لكنه صدر جرعة هائلة من القلق لجمهوره قبل المواجهة المرتقبة أمام العين في دوري أبطال آسيا، والأهم المواجهة المتوقعة في نصف النهائي أمام الهلال! فتلك المواجهة لن يكون فيها كاراسكو واحد بل 5-6! لأن كل نجوم وسط وهجوم الهلال يُجيدون التحرك والتسجيل بمختلف الطرق.

دفاع النصر اليوم ظهر متواضعًا جدًا اليوم، وبالتأكيد غياب الغنام كان له دوره، ولكن كاسترو كان يستطيع إيجاد حلول أفضل من إشراك لاجامي، وعليه أن يبحث من الآن عن تلك الحلول حتى يكون مستعدًا حال حدث أي طارئ أمام الهلال!

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