النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

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التعاون 0X 0 النصر
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المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
التعاون- النصر
السبت 3 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
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التعاون والنصر يسعيان لتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي 🔥— SHAHID (@ShahidVOD) September 2, 2022
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88' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
81' محاولة للنصر، تبادل التمريرات بين لاعبي العالمي إلى أن وصلت إلى العمري في الجانب الأيمن والذي لعب عرضية أرضية قابلها سامي النجعي بتسديدة قوية ولكن حسن كادش يتدخل في الوقت المناسب ويتصدى لها ليستمر التعادل السلبي.
75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة.
66' سيطرة من النصر على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.
60' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
57' أووووووووووه فرصة خطيرة للتعاون، تسديدة قوية من عبد الملك العييري ولكن أوسبينا يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.
51' محاولة للنصر، عرضية من الجانب الأيمن لعبها عبد الإله العمري قابلها الصليهم برأسية ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.
46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.
45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
39' ركلة حرة مباشرة للتعاون على مشارف منطقة جزاء النصر، لعبها ميدران بعيدًا عن المرمى وخرجت إلى ركلة مرمى.
35' محاولة للنصر، مجهود فردي من علي الحسن ثم عرضية من الجانب الأيمن قابلها أبو بكر برأسية ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.
30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، والحكم يمنح اللاعبين استراحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.
21' انحصار اللعب في وسط الملعب، ومحاولات من الفريقين لفرض السيطرة والاستحواذ على الكرة.
12' هدوء في أحداث المباراة دون خطورة من الجانبين.
5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل النصر:
التشكيل| 4-2-3-1
دافيد أوسبينا.
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.
لويس جوستافو، علي الحسن
سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.
فينسنت أبو بكر.
قائمة الفريق في مباراة #النصر_التعاون اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 3, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/bR6MJyTAWs
تشكيل التعاون:
التشكيل| 4-1-4-1
مايلسون
عبد الملك العييري - نالدو - حسن كادش - سعد بالعبيد
أشرف المهديوي
فهد الرشيدي - ألفارو ميدران - فلافيو سيلفا - سميحان النابت
لياندر تاوامبا
📋| تعرّف على اختيارات المدير الفني البرازيلي "شـامـوسـكـا" لمواجهة النصر في الجولة الـ"2" من #دوري_روشن_السعودي #ComeOnWolves 🐺💛 pic.twitter.com/EY5fli0czQ— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 3, 2022
ويحاول النصر بدء الموسم بأفضل شكل ممكن بهدف المنافسة على اللقب خاصة بعد التعاقد مع المدرب جارسيا.
النصر نجح في الفوز بأول مباراة له في الدوري السعودي بعد التغلب على الوحدة بهدف نظيف، أما التعاون فقد انتصر على الفتح بثنائية نظيفة.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة التعاون والنصر، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على مدينة الملك عبد الله الرياضية.
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