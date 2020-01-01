عرضان أوروبيان للتعاقد مع حارس مرمى النصر

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كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تلقي إدارة نادي النصر السعودي عرضين من البرتغال للتعاقد مع حارس مرمى الفريق الشاب عبد الرحمن الشمري.

وأضافت الصحيفة أن صالح اليامي وكيل أعمال اللاعب الشاب قدم العرضين لإدارة النصر برئاسة صفوان السويكت يوم أمس الخميس للموافقة على أحدهما.

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العرض الأول قادم من نادي بورتيمونينسي الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز فيما الثاني من نادي ليتشويس الناشط في دوري الدرجة الثانية، ويرغب الثنائي في ضم حارس مرمى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال مصدر خاص للصحيفة أن الناديين أبديا اهتمامهما بالشمري بعدما نال إعجابهما عقب متابعتهما إياه في عدد من مباريات المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بجانب بعض المباريات التي خاضها خلال تواجده مع برنامج ابتعاث المواهب السعودية في إسبانيا والذي استمر لثمانية أشهر قبل توقف النشاط وعودة البعثة بالكامل للعاصمة السعودية الرياض.