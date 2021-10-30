"النصر "مكسور"، وليد عبد الله حفظ ماء وجهه أمام الفيحاء"

العالمي تعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي

قال الناقد الرياضي أحمد المصيبيح أن تعادل النصر مع الفيحاء كان عادلًا للفريقين مقارنة بتقاسمهما الأفضلية على مدار شوطي المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق الأصفر لم يتخلص بعد من آثار الخروج من آسيا.

النصر كان قد خسر نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال 2-1، وقد فقد بعدها 5 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بخسارته أمام الاتفاق وتعادله مع الفيحاء مساء اليوم.

ولم يُقدم النصر الأداء المطلوب خاصة في الشوط الثاني ونال مدربه بيدرو إيمانويل الجزء الأكبر من الانتقادات خاصة لتغييراته الدفاعية، ولكن المصيبيح وخلال تصريحاته في قناة روتانا خليجية رفض توجيه اللوم للمدرب بحجة أنه تولى تدريب الفريق منذ فترة قصيرة.

وأضاف "الفريقان خسرا نقطتين اليوم، النصر بدأ المباراة جيدًا وقد بدا واضحًا أن هناك نوايا جيدة للفوز، لكن الأمر اختلف تمامًا في الشوط الثاني وقد أثار ذلك دهشتي، إذ غاب النصر تمامًا والفيحاء سيطر وقدم أداءً ممتازًا وكان من المفترض أن يفوز".

تابع "التعادل مقارنة بأداء الفريقين خلال الشوطين كان عادلًا، لكن هذا ليس النصر أبدًا، لا من الناحية الفنية أو البدنية، لا أريد أن نظلم المدرب لأن فترة عمله مع الفريق قصيرة".

أتم "النصر يبدو مكسورًا، الفريق مازال يُعاني بعد الخروج من آسيا وهذا خطأ، كل الفرق تخسر ويجب أن يتجاوز النادي تلك الخسارة، وليد عبد الله حفظ ماء وجه النصر، جميع اللاعبين الآخرين كانوا خارج المستوى باستثناء تاليسكا خلال الشوط الأول، وقد تراجع في الثاني".

يُذكر أن النصر أصبح بعيدًا عن الاتحاد في صدارة الدوري السعودي بفارق 8 نقاط لكن مع لعبه مباراتين أقل من منافسه.