الدوري السعودي .. أموال فقط أم يستحق التجربة؟

تاليسكا آخر المتهمين وأقوى رد جاء من كاريلو..

"لا، لم أتِ إلى هنا من أجل الأموال" عبارة أصبحت واجبة على الأجانب سواء مدربين أو لاعبين، عندما يتم الإعلان عن انتقالهم إلى أي نادٍ بالدوري السعودي، أصبحوا مجبرين على الدفاع عن تلك الخطوة أمام إعلام بلادهم وكأنها تهمة..

"تغيرت فكرتنا تمامًا عند المجيء هنا، في أوروبا فكرتهم خاطئة عن الدوري السعودي، هنا توجد إثارة ومنافسة قوية محليًا وقاريًا، ليس كما تبدو الصورة من بعيد" أما هذا فهو ما يدور حوله تصريحات الأجانب عند مرور فترة قصيرة من بداية رحلتهم في المملكة.

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بين هذا وذاك يقف الأوروبيين متحدثين عن أن الدوري السعودي ليس هو الخطوة الأمثل لنجوم القارة العجوز بإصرار غريب، لكن في كل مرة يأتي الرد من أجانب المملكة سواء بأدائهم أو نجاحاتهم أو تصريحاتهم لصحافة بلادهم.

تاليسكا آخر المتهمين:

صحافة البرازيل آخر من وجه هذه الاتهامات إلى اللاعب أندرسون تاليسكا؛ الوافد الجديد للنصر، إذ لاحقته بأسئلتها حول أن المال هو سبب موافقته على عرض العالمي، فكان رده كافيًا ووافيًا لكافة المرددين عن أن الدوري السعودي أموال فقط..

تاليسكا قال: "للأسف البعض يعتقد أن اللعب في أوروبا مختلف عن اللعب في الصين أو السعودية، ولكن هناك من يلعب في أوروبا، ولا يلعبون ثلث ما يلعب اللاعبين الموجودين في السعودية، يجب العلم بأن اللاعب إذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية، هذا يعني بأنه يتمتع بالجدارة، وليس لأن مستواه غير جيد".

هذه الاتهامات رد عليها الفرنسي بافيتمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأرجنتيني إيفر بانيجا والروماني رازفان لوشيسكو وغيرهم الكثيرون، لكن كان الرد الأقوى من البيروفي أندريه كاريلو..

كاريلو صاحب أقوى رد:

أكثر من تعرض للهجوم بسبب موافقته على الانتقال للدوري السعودي هو كاريلو؛ محترف الهلال، الذي هاجمه مدرب منتخب بلاده شخصيًا، مطالبًا إياه علنًا بالرحيل عن الدوري السعودي، كون ذلك سيؤثر على مستواه الفني ومن ثم مشاركته مع بيرو في المباريات الدولية.

هذه التصريحات سخر منها كاريلو كثيرًا، ورد على مدربه غير مباليًا بتهديداته له بالاستبعاد من المنتخب، بعدما علم بقوة المنافسة في الدوري السعودي ومنافسة الزعيم على البطولات محليًا وقاريًا.

والآن كاريلو أثبت صحة وجهة نظره، فهو من قاد بلاده حاليًا للمنافسة على المركز الثالث في كوبا أمريكا، وينتظر مواجهة كولومبيا في العاشر من الشهر الجاري.

أموال أم تجربة تستحق؟

لا يقدر أن ينكر أحد أن الرواتب في الدوري السعودي وفي الخليج بصفة عامة عالية، وقد تضاهي أكبر الدوريات في أوروبا، لكن هذا لا يعطي الحق لأحد أن يخسف بكافة المنافسة الأرض، وحصرها في الرواتب العالية فقط.

يتحدث الأوروبيون بنظرة خارجية عن الدوري السعودي، نظرة ربما لم تتجدد منذ عشرات السنوات، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم للنظر إلى مدى التطور الذي حدث منذ عهد وزير الرياضة السابق تركي آل الشيخ والذي يستكمله حاليًا الوزير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تطورات حدثت على كافة الأصعدة سواء ماديًا، فنيًا، جماهيريًا، تنظيميًا وغيرها من الجوانب.

الهلال بطل نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا، النصر إلى نصف نهائي نسخة 2020، وكلاهما حاليًا وصل لدور الـ16 في نسخة 2021 ومرشحان بقوة لحصد اللقب، والاتحاد في نهائي البطولة العربية، السعودية بطل كأس العرب للشباب 2021، وبطل كأس آسيا للشباب 2019، والآن تنافس بقوة على التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، هذه هي الحصيلة القارية فقط لما تم بذله في السنوات الأخيرة بالمملكة، والبقية ستأتي.

سيظل الأوروبيون يتحدثون عن أموال الدوري السعودي، لكن تبقى القناعة لدى كل مدرب أجنبي ولاعب وضع قدمه في الدوري السعودي أنها تجربة تستحق، تجربة تجمع بين الأموال والمستوى الفني المميز المثير.