أصبح دباس الدوسري؛ رئيس نادي الكوكب السعودي والإعلامي الرياضي، أحد أكبر الأشخاص المستفزين لنادي النصر وجماهيره في الفترة الأخيرة، فلم يفوت فرصة إلا ويسخر من العالمي.

واقعة سابقة لدباس وجمهور النصر:

وقائع عدة جميعت الدوسري بجمهور النصر، إذ يستفز كل منهما الآخر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين الحين والآخر.

إحدى الوقائع كانت لمشجع سخر من طموح الكوكب، ليرد عليه دباس، مشيرًا إلى أن فريقه يحقق طموحه في الملعب، وليس كل النصر "بالترشيح"، على حد قوله. (طالع التفاصيل)

"لو خسرنا صرنا نصر مسلي وليس الكوكب"

تراجع العالمي في الفترة الأخيرة، كان فرصة مناسبة لدباس رد تغريدة سابقة لمسلي آل معمر؛ رئيس النصر، والتي سخر بها من الكوكب ونادي الهلال.

وكتب الدوسري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا صديقي يوما ما غردت : إذا الهلال خسر من الفتح للمرة الثالثة يكون هذا كوكب دباس مهوب الهلال.

"اليوم أغرد أنا : لو يخسر الكوكب 3 مباريات متتالية يكون نصر مسلي مهوب الكوكب".

يا صديقي @musalli9

يوما ما غردت : إذا #الهلال خسر من الفتح للمرة الثالثة يكون هذا كوكب دباس مهوب الهلال .



اليوم أغرد أنا : لو يخسر #الكوكب 3 مباريات متتالية يكون نصر #مسلي مهوب الكوكب 😜 — دباس الدوسري (@dbasdosari1) November 6, 2021

سيارة النصر تعود للخلف:

العالمي تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة، أمام الليث الأبيض بهدف نظيف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح النصر في تحقيق أي انتصار محلي منذ وداعه لدوري أبطال آسيا، إذ تلقى الهزيمة أمام الاتفاق 1-0، ثم تعادل أمام الفيحاء 1-1، وأخيرًا هزيمة الشباب.

وفقد العالمي 14 نقطة حتى الآن في الدوري منذ بداية الموسم، إذ خسر أربعة لقاءات، وتعادل في لقاء وحيد، فيما فاز في أربع مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

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