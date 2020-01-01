النصر مدافعًا عن بيتروس: الحذاء غير صالح للاستخدام وهذا افتراء

بعدما أثار بيتروس الجدل، النصر يدافع عنه.

حرص نادي النصر، على الدفاع عن البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط الفريق الأصفر، بعدما شنت الجماهير هجومًا حادًا ضده، بسبب نشره صورة لحذائه الجديد.

بيتروس قام بنشر حذاء جديد له كتب عليه "محمد وبيتروس"، وهو ما أثار استياء الجماهير، التي أعربت عن غضبها بسبب تصرفه، وطالب البعض بسحب الحذاء منه لكي لا يتسبب في أزمة للنادي.

وأشار مصدر داخل النصر لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ما تم تداوله بشأن البرازيلي بيتروس ماتيوس من أحاديث وادعاءات باطلة، قد فسرت على غير حقيقتها.

المزيد من الفرق

وقال المصدر: "بيتروس أهدى الحذاء وهو ليس للاستخدام الرياضي، بل للتذكار في المتحف الخاص به في وطنه البرازيل".

أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز جيل وتطورات أزمة المولد

وتابع: "بيتروس كان سباقًا لدعم المنتخب السعودي في كل المحافل، وارتدى شعاره ورفع العلم السعودي في أكثر من مناسبة، حيث يعتبر المملكة العربية السعودية بلده الثاني".

وشدد المصدر على أن بيتروس يكني نفسه منذ أكثر من عام باسم محمد، محبة وتقديرًا لهذا الاسم العظيم على قبله.

المصدر أكد على ضرورة الالتزام بشرف التنافس الرياضي ونبذ التعصب وتحري الدقة والمصداقية، والحديث بموضوعية دون افتراء أو دخول في النوايا، وكل إساءة أو مخالفة أو ادعاء باطل، سيتم رصده وتقديمه للجهات المعنية.