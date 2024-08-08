بعدما أغلق النصر أبوابه أمامه .. مجال جديد يستقبل سعد الشهري بعيدًا عن التدريب!

المدرب السعودي يشق طريقه بعيدًا عن المجال التدريبي في الفترة المقبلة..

يبدو أنه لم يعد هناك أي مجال لعمل المدرب السعودي سعد الشهري في نادي النصر خلال الموسم المقبل، ونجح مخطط المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

التقارير كانت قد أكدت أن العالمي يرغب في انضمام الشهري للجهاز المعاون لكاسترو، لكن الأخير رفض نهائيًا تلك الخطوة رغم تدخل رئيس النادي إبراهيم المهيدب لإقناعه.

وعلى خلفية الرفض القاطع لكاسترو، ووفقًا للصحفي الرياضي علي العنزي، يستعد المدرب السعودي للابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن قيادة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

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العنزي أوضح أن مجال التحليل الفني هو خطوة الشهري المقبلة، إذ أنه اتفق بالفعل مع أحد البرامج الرياضية للظهور بالاستوديو التحليلي له مع بداية الموسم المقبل 2024-2025.

يذكر أن الموسم الجديد في السعودية يُفتتح بمواجهتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والأهلي، النصر والتعاون، يومي 13 و14 من أغسطس الجاري.

وكان الجمهور النصراوي داعمًا لخطوة انضمام الشهري لجهاز كاسترو، خاصةً وأنه رافض لاستمرار البرتغالي في مهمته، في ظل الخروج بموسم صفري في 2023-2024، وكذلك النتائج المتذبذبة في وديات فترة الإعداد الحالية، زادت من الغضب تجاه المدرب الحالي للعالمي.