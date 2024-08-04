بشرى سوء لرونالدو وتبرئة ساديو ماني وهجوم جم على لويس كاسترو .. فهد الهريفي يتوقع موسمًا صفريًا جديدًا للنصر!

تصريحات مثيرة جديدة لنجم النصر السابق

كما اعتاد دومًا، فجر فهد الهريفي نجم وسط النصر السابق جدلًا كبيرًا بتصريحاته النارية عن وضع الفريق العاصمي حاليًا، وذلك خلال ظهوره في إذاعة "العربية FM".

الهريفي بدأ حديثه بتبرئة المهاجم السنغالي ساديو ماني من جميع تهم النصراويين الموجهة له، مؤكدًا أنه يقوم بأدوار ممتازة مع الفريق ولكن ينقصه التسجيل في مرمى الخصوم، موضحًا أن النصر ضمه وهو يعلم تمامًا أنه ليس هدافًا بل جناحًا يصنع الفارق جماعيًا لصالح المجموعة.

وأضاف "ماني يقوم بوظائف كثيرة، الإنسان الفني ينظر لتلك الوظائف ولا ينظر لأهدافه، نعرف جميعًا أنه ليس باللاعب الهداف بل يمتلك ميزات أخرى رائعة، يبذل الكثير من الجهد وحالته البدنية ممتازة، باعتقادي أن ماني لم يُمنح الثقة من أهم رجل في منظومة النصر الموسم الماضي وهو لويس كاسترو، إن تألق أخرجه وإن سجل أخرجه، حرمه من اللعب في بطولات مهمة، لم يمحنه أي حوافز للعب، ولذا هز ثقته بنفسه كثيرًا. ماني ليس باللاعب الهداف ولم يكن كذلك في ليفربول والنصر ضمه وهو يعلم ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم السعودي انتقل للهجوم على المدرب البرتغالي، بقوله "النصر لديه مشكلة كبيرة في مدربه كاسترو، وهذا الكلام قلته منذ بداية الموسم الماضي، قراراته متغيرة كثيرًا والتناقضات لديه كثيرة، التنظيم الدفاعي للفريق سيئ، تطوير اللاعبين ميزة تنقصه تمامًا، قراءته للفريق الآخر سيئة جدًا، ليس لديه منهجًا تكتيكيًا واضحًا".

أضاف "الناس تتحدث عن الأرقام ووصافة الدوري، أقول لهم أن الأرقام أحيانًا تكون خداعة ونعم حققنا الوصافة لكن انظروا للفجوة بيننا وبين الهلال، الأمور واضحة تمامًا".

الهريفي، وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، سُئل عن كريستيانو رونالدو وغيابه عن بداية معسكر النصر، فأجاب مانحًا الجمهور بشرى سوء "ما أنا واثق منه أنه لن يُحقق الأرقام التي حققها في الموسم الماضي"، فأجابه المغرد "نتوقع إذًا موسم صفري جديد للنصر"، فأجابه الهريفي ببعض الرموز التعبيرية المؤيدة.