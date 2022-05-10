النصر لا يتوقف .. شكوى جديدة ومتهمون جدد!

يبدو أن إدارة النصر السعودي لن تتوقف عن تقديم الشكاوى هذا الموسم، إذ بعد الهلال ومحمد كنو والاتحاد وعبد الرزاق حمدالله وحامد البلوي، جاء الدور على 4 محامين جدد.

مسلي آل معمر رئيس نادي النصر كان قد تحدث عن تقديم شكوى ضد بعض المحامين لتجاوزهم في آرائهم بخصوص قضية محمد كنو التي كانت منظورة لدى اتحاد كرة القدم السعودي وأصدرت فيها غرفة فض المنازعات قرارها في أول أيام عيد الفطر الأخير.

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إذ قال عقب فوز فريقه على الشباب 4-2 "حالة الهلال والنصر وكنو واضحة جدًا ولا تحتاج أي اجتهادات، وقد ظهر الكثير من الحديث مؤخرًا يحمل العديد من الأكاذيب من أطراف مختلفة، ونحن نعمل حاليًا على شكوى لدى وزير العدل ضد بعض المحاميين الذين يستغلون مهنتهم للتأثير على صناع القرار، بعضهم يعمل لدى المنافس وبعضهم يعمل لدى أطراف نرتبط معها بقضايا مختلفة، سنقدم شكوى لوزير العدل ولدينا قائمة بها 5 محامين".

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة القانونية في النادي العاصمي رصدت بالفعل تجاوزات 4 محامين أدلوا بآرائهم في قضية كنو، وستتقدم خلال الساعات القليلة القادمة بشكوى ضدهم لدى وزير العدل ورئيس هيئة المحامين.

النصر يتهم المحامين المعنيين بالتجاوز ومحاولة استغلال تراخيصهم للتأثير على القرار، وقد أوضحت الرياضية أن النادي سيُقدم شكواه ضد كل محامٍ بملف مستقل عن غيره.

يُشار أن كنو كان قد جدد عقده مع الهلال في يناير الماضي، وبعدها أعلن النصر أنه يمتلك عقدًا موقعًا من اللاعب ومقدمًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد كرة القدم.

غرفة فض المنازعات كانت قد حسمت الأمور لصالح النصر وعاقبت الهلال بالمنع من التسجيل لفترتي انتقالات وكنو بالإيقاف لمدة 4 شهور وألزمت اللاعب والنادي بالتضامن بدفع تعويض للأصفر قدره 27 مليون ريال سعودي.

الأطراف جميعًا لم ترض بتلك القرارات، إذ وصفها الهلال بالمجحفة وتقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، فيما أكد رئيس النصر أن حق النادي لم يصل كاملًا، بل 70% منه فقط، وأشار إلى أنهم سيستأنفون ضد القرار للحصول على تعويض قدره 34 مليون ريال.