"هكذا قدم ليونيل ميسي دليل براءة كريستيانو رونالدو من أزمة النصر!"

رونالدو يعيش أوقاتًا صعبة للغاية مع نادي النصر..

"كريستيانو رونالدو يتحكم في تشكيل نادي النصر!".. أكثر جملة نسمعها، منذ انضمام الأسطورة البرتغالية إلى العملاق السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو انضم إلى النصر، لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ لكنه فشل في التتويج بأي لقب رسمي مع الفريق الأول لكرة القدم - حتى الآن -.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأرجع البعض فشل النصر في التتويج بأي لقب رسمي مع رونالدو؛ إلى تأثر زملائه نفسيًا بـ"شكل سلبي"، بسبب تحكم الأسطورة البرتغالية في الفريق.

وفي هذا السياق.. قدّم المدير الفني الوطني سعد الشهري، دليل "براءة" كريستيانو من تهمة التحكم في الفريق النصراوي، كما يزعم البعض من الجماهير والنقاد الرياضيين.

Shahid

الشهري كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن أن بعض النجوم الكبار يحتاجون بالفعل، إلى لاعبين يتكيفون مع طريقة لعبهم داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل تحقيق النجاحات.

واستشهد المدير الفني الوطني بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي تعرض لعديد الانتكاسات مع منتخب بلاده، قبل أن يقلب الآية ويحقق النجاحات مؤخرًا.

وأشار سعد الشهري إلى أن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، كان مليئًا بالنجوم الكبار حول ميسي، في السنوات الماضية؛ وعلى الرغم من ذلك لم يحقق أي لقب قاري أو دولي.

وأضاف: "لكن.. عندما تم ضم لاعبين يتكيفون مع طريقة لعب ليونيل ميسي؛ حقق المنتخب الأرجنتيني اللقب تلو الآخر؛ وأبرزه كأس العالم (قطر 2022)".

وأخيرًا.. اعتبر الشهري أن العالمي لا يحتاج إلى التعاقد مع نجوم "سوبر ستار"، كما يطالب الكثير من النصراويين؛ بل هو في حاجة إلى لاعبين يتكيفون مع كريستيانو رونالدو.