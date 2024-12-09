قد يدفع رونالدو لتجديد عقده مع النصر .. كريستيانو جونيور يكشف عن أمنيته تحت أنظار والده: "إن شاء الله يتحقق ذلك!"

جونيور قاد "فئات النصر السنية" للقب الدوري بينما فشل والده في ذلك مع الفريق الأول..

"هل ستلعب مع والدك في فريقٍ واحد؟!" .. رد كريستيانو جونيور، ابن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على واحدٍ من أكثر الأسئلة تداولًا في الشارعين السعودي والعالمي.

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جونيور البالغ من العمر 14 سنة، يلعب في صفوف "الفئات السنية" لنادي النصر حاليًا؛ في الوقت الذي يرتبط فيه والده بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2025.

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وحسب اللوائح والقوانين في المملكة؛ لن يستطيع جونيور الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يُكمل سن الـ16 عامًا؛ ولكي يلعب مع رونالدو في صفوف العملاق السعودي، يجب على والده أن يجدد عقده لمدة موسمين أخريين - على الأقل -؛ أو أن ينتقلا إلى مسابقة أخرى تسمح بتصعيد اللاعبين الشباب في سن أصغر من ذلك.

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وظهر جونيور عبر قناة رونالدو بموقع "يوتيوب"، وذلك بحضور والده وصانع المحتوى الشهير مستر بيست؛ حيث وجّه إليه الأخير السؤال الذي يشغل تفكير الكثيرين؛ وهو: "أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس يلعب مع ابنه في فريقٍ واحد.. فهل ستفعل أنت ذلك؟!".

كريستيانو جونيور رد على سؤال مستر بيست؛ بالقول: "إن شاء الله إن شاء الله"، مشددًا على أن اللعب مع والده في فريقٍ واحد؛ هو أحد أهدافه الذي يتمنى أن يحققه في المستقبل.

وبعد هذه الإجابة.. قام رونالدو بـ"تقبيل" رأس نجله؛ بشكل يدل على أنه يرغب في تحقيق هذه الأمنية لابنه؛ خاصة أنه - أي كريستيانو الأب - كان قد أكد أيضًا أنه يريد اللعب مع جونيور في فريقٍ واحد، لكن ذلك يتوقف على حالته البدنية لإكمال مسيرته في الملاعب.

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ولعب جونيور في الفئات السنية لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي؛ وهي الأندية التي مثّل كريستيانو رونالدو "الفريق الأول" فيها؛ قبل الانضمام إلى النصر في يناير من عام 2023.

جدير بالذكر أن ليبرون جيمس ونجله بروني كتبا التاريخ، في شهر أكتوبر الماضي؛ عندما أصبحا أول "أب وابنه" يشاركان معًا في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية؛ حيث قادا فريقهما لوس أنجلوس جالاكسي وقتها، للفوز (110-103) على مينيسوتا تمبروولفز.