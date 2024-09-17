"حفل النصر كان مربكًا وما وجدته في السعودية لم أره في أي مكان بالعالم" .. جورجينا تكشف رد فعلها بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر

صديقة الدون تكشف بعض ملامح حياتها في السعودية..

بعدما نجح الموسمان الأول والثاني من مسلسل "أنا جورجينا" على شبكة "نتفليكس"، ينطلق غدًا الأربعاء، الموسم الثالث بشكل رسمي، والذي سيتركز الحديث به عن حياة عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في السعودية.

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الدون كان قد انتقل للسعودية في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي لعقده، ليصطحب معه صديقته وأبناءه.

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وقبل أن تعرض "نتفليكس" الحلقة الأولى من الموسم الثالث في الغد، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بعض تفاصيلها، بـ"شكل خاص ومسبق" كما أعربت.

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وقال جورجينا خلال الحلقة حول حياتها في الرياض: "لقد سُنحت لنا الفرصة لحضور أعظم الفعاليات وعروض الأزياء العالمية، والتعرف على أشخاص مذهلين لم أكن أحلم بمقابلتهم، حين أخبرني كريستيانو أنه سيلعب في نادي النصر، شعرت بارتياح كبير لأنني أردت مغادرة مانشستر؛ كنت أدرك عظمة ما ينتظرنا هناك، وكنا متحمسين للغاية، وغمرتني سعادة عارمة حين قررنا السفر إلى السعودية".

وأضافت: "حفل تقديم رونالدو كان مربكًا لي، لأول مرة أشعر بأن الأنظار كلها متجهة إليّ، لكن بعد حفاوة الترحيب من الجمهور شعرت بالارتياح".

وحول حياتها كأم تصطحب أبناءها إلى المدرسة في الرياض، أوضحت عارضة الأزياء الأرجنتينية: "أعيش في الرياض أيامًا حافلة ومليئة بالسعادة، وأشهر بأن ساعات اليوم ليست كافية، أنا امرأة لا تقهر ومحظوظة وملهمة للكثيرين، وإن كنت أرى نفسي بدينة وذات لياقة مقبولة (تبتسم)، لكنني غير منزعجة من زيادة وزني، فأنا متصالحة مع هيئة جسدي".

وانتقلت جورجينا للحديث عن صحراء مدينة العلا، قائلة ختامًا: "هذا أجمل مكان زرته، الهدوء الموجود هناك لا يوجد في أي مكان في العالم".