"النصر ساهم في زيادة شعبية كريستيانو رونالدو" .. رسالة نارية من عضو شرفي سابق!

ماذا قال؟

أنسب الأمير تركي بن خالد بن فيصل، عضو شرف النصر السابق، الفضل إلى (فارس نجد)، في المساهمة إلى وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى المليار متابع حول العالم.

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كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الخمس الذهبية، احتفل منذ أيام، ببلوغ الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية، كما أصبح أول شخص في التاريخ، يصل إلى مليار متابع، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر ذهبي النصر السابق، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، قال فيها "اللاعب الأشهر في العالم، صاحب المليار متابع في وسائل التواصل الاجتماعي، كريستيانو رونالدو، ساهم أكيد في شهرة ناديه النصر والكرة السعودية في العالم. ومن جهة أخرى، ساهم وجوده في النصر، زيادة شعبيته إلى أن وصلت للمليار التي (لم يصل إليها) قبل أن يلعب له".

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وأعلن النصر عن غياب كريستيانو رونالدو، عن مباراة الشرطة العراقي، حيث لم يسافر برفقة بعثة الفريق، بسبب إصابته بعدوى فيروسية، الأمر الذي صنع حالة واسعة من الاستياء لدى الجماهير العراقية، التي أقبلت على شراء تذاكر المباراة بغزارة، من أجل مشاهدة النجم البرتغالي على ملعب المدينة الدولي، في مواجهة الفريقين ببطولة دوري النخبة الآسيوية.

وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، في شتوية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد، فيما ساهم اللاعب في قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما توج بجائزة هداف دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا، ليصبح صاحب أكبر رصيد من الأهداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة.