"رسالة طمأنينية للجماهير على مستقبل النصر" .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد السقوط أمام الاتحاد

رسالة قصيرة تحمل معاني كثيرة..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد.

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رونالدو سجل هدفًا في الخسارة (1-2) ضد الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وطمأن رونالدو في "رسالته" التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، جماهير قلعة العالمي على مستقبل فريقهم، خلال الفترة القادم؛ وذلك بعد السقوط أمام العميد.

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وكتب الأسطورة البرتغالية: "سوف نعود أقوى"؛ في تأكيد على انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي.

وسيكون أمام الفريق النصراوي شهرًا كاملًا، من أجل تصحيح أوضاعه؛ حيث ستتوقف المنافسات المحلية في المملكة العربية السعودية، بعد نهاية جميع مباريات الجول 13 من دوري روشن؛ بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس الخليج.

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النصر تراجع إلى "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بعد الخسارة في الكلاسيكو؛ حيث تجمد عند النقطة 25، وبفارق 11 نقطة كاملة عن الاتحاد "المتصدر".

جدير بالذكر أن النصر كان قد خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الحالي؛ بينما حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية، باحتلاله "المركز الثالث" في منطقة الغرب.