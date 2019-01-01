تقارير: النصر اتفق مع فيتوريا على التجديد له وللمغربي أمرابط

تم الاتفاق على تجديد عقد فيتوريا لمدة موسمين قابل لموسم ثالث.

عقدت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، اجتماعًا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، للحديث عن تجديد عقده.

وينتهي عقد فيتوريا مع النصر قريبًا، حيث يسعى مسؤولي النادي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء عقده.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن اجتماع النصر مع فيتوريا تطرق إلى أمرين مهمين، الأول يخص تدعيمات الفريق الفنية من لاعبين محليين وأجانب.

كما ناقش السويكت مع فيتوريا تجديد عقود اللاعبين، أولهم المغربي نور الدين أمرابط، قبل نهاية عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

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أما الأمر الثاني يخص تجديد عقد فيتوريا الذي قارب على الانتهاء، حيث أبدى المدرب البرتغالي موافقته على العرض الذي قدمه رئيس النصر.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن تجديد عقد النصر مع فيتوريا خلال اليومين المقبلين، يحث سيتم تجديده لمدة موسمين قابل لموسم ثالث.

جاء ذلك بعد النجاحات التي حققها فيتوريا مع النصر، بعد توليه المسؤولية منتصف الموسم الماضي، حيث حقق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.