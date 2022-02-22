"النصر فريق كبير، لماذا جعلتوه صغيرًا أمام الهلال؟"

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز الهدلق انتقادًا كبيرًا للمسؤولين فنيًا عن فريق النصر وأدائه أمام الهلال خلال مباراة الأمس في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال هزم النصر بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مرسول بارك في ربع نهائي كأس الملك، ليقترب الفريق كثيرًا من الخروج صفر اليدين من الموسم الجاري رغم الإنفاق الكبير خلال سوق الانتقالات.

ماذا قال الهدلق عن أداء النصر أمام الهلال؟

الإعلامي المخضرم وعبر حسابه الرسمي على تويتر انتقد نسبة الاستحواذ القليلة للنصر على الكرة خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الهلال لا يُحقق تلك النسبة من الاستحواذ أمام الفرق المهددة بالهبوط في الدوري السعودي.

الهلال استحوذ على الكرة خلال اللقاء بنسبة 68% مقابل 32% فقط للنصر، وقد أثار ذلك دهشة واستياء الهدلق.

إذ كتب عبر تويتر "النصر فريق كبير ليش صغّرتوه..!؟ حتى والهلال يلعب أمام الفرق المهددة بالهبوط لم تكن نسبة الاستحواذ بهذا الفارق!! الهلال %68 النصر %32".

النصر فريق كبير ليش صغّرتوه..!؟

حتى والهلال يلعب أمام الفرق المهددة بالهبوط لم تكن نسبة الاستحواذ بهذا الفارق!! #الهلال 💙🤍 %68#النصر 💛💙 %32 pic.twitter.com/K2hHru2BLW — عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) February 22, 2022

ماذا حدث في مباريات الهلال والنصر هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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