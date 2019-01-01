رسميًا - البريكان ويحيى يوقعان عقود احترافية مع النصر السعودي

السويكت يبدأ في مهمة تأمين مستقبل العالمي بلاعبين شباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي توقيع عقود احترافية مع ثنائي الشباب فراس البريكان وأيمن يحيى، باعتبارهما نجوم العالمي في المستقبل.

ووقع البريكان على عقد مدته أربعة مواسم، فيما يمتد عقد يحيى لخمس سنوات مقبلة.

من جانبه، تمنى صفوان السويكت، رئيس النادي، للثنائي التوفيق والنجاح، والمساهمة مع زملائهم في تحقيق مزيد من البطولات بالموسم المقبل.

البريكان صاحب الـ19 عامًا تم تصعيده للفريق الأول للنصر في يناير الماضي، ليشارك معه في سبع مباريات بمختلف البطولات، ويصنع هدف وحيد.

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يذكر أن النصر يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الخامس من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر نفسه، على ملعب آل نهيان.

كتيبة العالمي تأهلت لدور الـ16 محتلة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، جمعتها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل مرة وحيدة وتلقي هزيمتين.

أما الفريق الإماراتي فصعد كأول المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة.