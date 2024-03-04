"النصر غضب واحتج فتحرك اتحاد الكرة السعودي" .. تعديلات مهمة في لجنة توثيق البطولات

تعديلات مهمة في لجنة توثيق البطولات..

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يبدو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر تنفيذ طلبات نادي النصر، فيما يتعلق بلجنة "توثيق البطولات"، والتي أثارت جدلًا واسعًا للغاية، خلال الفترة الماضية.

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النصر احتج في وقتٍ سابق، على "ميول" عدد كبير من أعضاء اللجنة، مؤكدًا على أنهم لهم منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تسيئ إلى العالمي وجماهيره.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، عن إجراء اتحاد القدم، تعديلات مهمة على "ميثاق" مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية.

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الصحيفة كشفت أن أنه من أبرز هذه التعديلات؛ ألا يقتصر معرفة المرشح لعضوية فريق التوثيق على نادي معين، وأن تكون معرفته شاملة لكرة القدم، إلى جانب الموضوعية وحسن السلوك على منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المختلفة.

وطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أندية المملكة المختلفة، تزويده بالممثل النظامي، خلال مدة أقصاها 9 مارس الجاري؛ للمشاركة في اجتماع "الجمعية العمومية" لمشروع توثيق البطولات.

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