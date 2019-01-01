النصر يضمن عودة أحمد موسى ونور الدين أمرابط قبل مباراة الهلال

يتواجد الثنائي حاليًا مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن تأكد إدارة نادي النصر السعودي من عودة الثنائي أحمد موسى ونور الدين أمرابط من العودة إلى الفريق قبل مباراة ديربي الرياض.

وبحسب التقارير فإن إدارة العالمي نجحت في تأمين حجوزات مؤكدة للثنائي لضمان عودتهم لصفوف أصفر العاصمة قبل 48 ساعة من مواجهة الديربي.

ويتواجد الثنائي حاليًا مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، حيث يخوض كل لاعب مباراتين مع بلاده.

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ما هي ذكرياتك مع هذه المباراة؟ pic.twitter.com/anspnG8kiH — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

ويلعب أمرابط مع المنتخب المغربي أمام مالاوي والأرجنتين (22 و26 مارس)، وفي نفس التاريخ يواجه المنتخب النيجيري منتخبي السيشيل ومصر.

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النصر يلتقي أمام الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بغريمه الهلال في 29 الجاري ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.