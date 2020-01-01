أخيرًا، النصر يُقرر إجراء العملية المطلوبة لعلاج ركبة مادو

اللاعب سيستغل فترة التوقف ويُنهي مشكلته

قرر الجهاز الطبي في نادي النصر برئاسة بازيل روبيبرو أخيرًا إجراء العملية المطلوبة لعلاج ركبة مدافع الفريق عبد الله مادو، ذلك بعدما فشلت كافة الحلول الأخرى.

المدافع السعودي غائب عن الفريق منذ منتصف يناير الماضي، إذ كانت مباراة الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هي آخر مبارياته معه، وقد فوت مبارباتي دوري أبطال آسيا لمعاناته من آلام الركبة.

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الطبيب البرتغالي قرر منذ البداية أن مادو بحاجة لعملية تنظيف للركبة لعلاج الخشونة التي يُعاني منها، لكن غيابه عن اللعب بعدها لمدة 6 أسابيع هو الوقت الذي سيحتاجه للراحة والتأهيل جعل النصر وبالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني بقيادة روي فيتوريا يُقرر تأجيلها للصيف القادم واعتماد تدريبات التقوية وجلسات العلاج في العيادة لتخفيف الآلام.

فشلت تلك الحلول في تخفيف الآلام، وقد عرض النادي السعودي حالة اللاعب على أطباء في الإمارات وإنجلترا ولم يختلف رأيهم عن رأي طبيبه البرتغالي روبيرو، إذ أقر الجميع بوجوب إجراء العملية لكن أكدوا في نفس الوقت إمكانية تأجيلها لنهاية الموسم.

وقد أجرى مادو بالفعل تدريبات بدنية دون أن يشعر بآلام عند موضع الإصابة واستبشر الجميع خيرًا بإمكانية عودته للعب في نهاية فبراير الماضي، لكن الآلام عاودت المدافع السعودي ومنعته من مواصلة التدريبات، ليرفع النادي أخيرًا الراية البيضاء ويُقرر إجراء العملية المطلوبة خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا.

إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن العالمي قرر إجراء عملية تنظيف الركبة المطلوبة لعلاج الخشونة، وقد قرر الطبيب روبيرو أن تجري العملية باستخدام البلازما وليس بالإبر الزيتية المعتادة نظرًا لأن فعاليتها أفضل وأطول.

وسيخضع مادو للعملية في إحدى مستشفيات الرياض حال توفر الظروف المناسبة خاصة مع الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، وسيغيب اللاعب بعدها لمدة 6 أسابيع هي مدة العلاج والتأهيل.