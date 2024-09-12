رغم تصرفه الغريب .. وزارة الرياضة تنهي الجدل حول تعيين عبد العزيز العمران رئيسًا للنصر!

قرار نهائي يغلق الباب أمام التكهنات

استقرت وزارة الرياضة السعودية، اليوم، الخميس، على تعيين عبد العزيز العمران رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية.

العمران تسبب في حالة شديدة من الجدل بين الجماهير النصراوية مؤخرًا، وذلك بعدما نشر رسالة تؤكد عدم ترشيحه لهذا المنصب، والاستقرار على اسم جديد من قبل المؤسسة، قبل أن يقوم بحذف هذه الرسالة من على حسابه عبر منص "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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ومن جانبها قالت صحيفة "الرياضية" إن القرار جاء بتعيين العمران كرئيس للنصر حتى نهاية الموسم الجاري، لتعويض رحيل إبراهيم المهيدب الذي رحل عن منصبه مستقيلًا.

وكان إبراهيم المهيدب قد تقدم باستقالته من رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، بعد حوالي شهرين من فوزه في انتخابات الجمعية العمومية، خلال شهر يونيو الماضي، تاركًا رسالة عبر منصة (إكس)، بأنه من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد يعطل دفة النجاح.

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وكشف رائد إسماعيل، المدير التنفيذي للنصر، عن معرفة المهيدب لصلاحياته قبل الترشح للرئاسة، والإدارة التنفيذية وافقت على طلباته بنسبة 90%، مضيفًا أن المهيدب عرض زيادة دعم النادي ماليًا، مقابل منحه صلاحيات إدارية أكبر، قبل التقدم باستقالته، وتم إبلاغه بأنه لا يمكن منحه الصلاحيات بنسبة 100%.