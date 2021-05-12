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تدور خلال الفترة الحالية حالة من الاختلاف في وجهات النظر بين مسؤولي نادي النصر السعودي بسبب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق.

المغربي كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018، قادمًا من الريان القطري، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ماذا يحدث بالنصر؟

الإعلامي الرياضي سيف الرخيص كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مناقشات وخلافات كبيره من أجل أستمرار حمدالله في النصر".

مُناقشات وخلافات كبيره من أجل أستمرار حمدالله في #النصر .. — سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) May 11, 2021

هذه التغريدة يؤيدها عديد التقارير الصحفية من مصادر قريبة من العالمي، التي تؤكد أن أعضاء مجلس الإدارة ما بين مؤيد لبقاء حمد الله، لقيمته الكبيرة في الفريق، وبين آخرين يرون أن رحيله أفضل كونه افتعل عديد المشكلات منذ بداية الموسم، بجانب أن مستواه الفني تأثر بهذه المشكلات، مما انعكس على الفريق بشكل عام.

ماذا حدث منذ بداية الموسم؟

المهاجم المغربي بدأ الموسم مصابًا منذ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ولم يتمكن من المشاركة بداية الموسم المحلي، على إثرها.

عودة حمد الله من الإصابة لم تكن قوية، فأهدر عديد ضربات الجزاء، ولم يتمكن سوى من تسجيل هدف وحيد خلال أربع مباريات، ليعود للغياب مرة أخرى، بداعي السفر للمغرب، للعلاج من إصابة في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجمهور لانتقاده.

ما زاد الأمر حدة أن اللاعب افتعل أكثر من مشكلة في أرض الملعب مع زملائه بالفريق، بخلاف خلعه لشارة القيادة والتنازل عنها في إحدى المباريات.

ماذا قدم حمد الله مع النصر بالموسم الجاري؟

المهاجم المغربي شارك في 21 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات المحلية والقارية، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.

ولم يعد فريقه منافسًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الصدارة، التي يحتلها الهلال، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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