عبد الرزاق حمد الله في 2020 .. مشاكس من الطراز الأول وغرور يصحبه سقوط!

كيف مر 2020 على مهاجم النصر؟

ليس كل صعود كما يظن البعض أنه إلى القمة، فقد تصل إلى القمة ومن ثم تتراجع فجأةً دون مقدمات على عكس ما بدأت، هذا باختصار ملخص عام المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الذي كان حديث الجميع في الخليج بعد حالة التألق الكبيرة التي ظهر بها في العامين الماضيين، لكن في عام 2020 بدأ المنحنى في الهبوط!

عام كان مليئًا بكثير من المنحنيات على المغربي على المستوى الفردي، فكما قالوا من قبل "الأصعب من الوصول للقمة هو الحفاظ عليها".

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في السطور التالية نستعرض كيف مر 2020 على هداف العالم في 2019..

أرقامه في مختلف البطولات:

الدوري السعودي للمحترفين:

تراجعت أرقام حمد الله في الدوري المحلي ما بين عام 2019 و2020، إذ كان العام الماضي أفضل من العام الذي يشرف على الانتهاء..

المغربي شارك في 21 مباراة بالعام الحالي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين، لكنه أهدر 17 فرصة محققة، في المقابل كان قد شارك في 2019 بـ25 مباراة، وأحرز 35 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

أما على مستوى التسديدات فسدد 117 مرة، منها 47 بين القائمين والعارضة، بينما دقة تمريراته فوصلت نسبتها إلى 75.4% بعدما مرر 439 تمريرة، منها 331 ناجحة.

فيما كانت مراوغاته هذا العام جيدة إلى حد ما، إذ راوغ 71 مرة، منها 40 مراوغة ناجحة.

دوري أبطال آسيا:

على المستوى القاري، خاض مهاجم العالمي 7 مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع هدف وحيد، بينما أهدر 5 فرص محققة.

وسدد حمد الله 35 تسديدة، منها 12 فقط بين القائمين والعارضة، في المقابل راوغ 33 مرة، منها 19 ناجحة.

دقة تمريراته لم تختلف كثيرًا عن الدوري المحلي، إذ مرر 163 تمريرة، منها 118 ناجحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 72.39%.

كأس خادم الحرمين الشريفين:

البطولة الغالية على الجميع بالمملكة، لعب بها حمد الله 4 مباريات، سجل هدف وحيد وصنع مثله، بينما أهدر فرصة وحيدة محققة.

تسديداته خلال الأربع مباريات كانت 22 تسديدة، منها 5 فقط بين القائمين والعارضة.

أما تمريراته فمرر الكرة 108 مرة، منها 81 ناجحة بنسبة 75%، في المقابل راوغ 18 مرة، منها 9 ناجحين.

كأس السوبر السعودي:

وأخيرًا البطولة التي افتتح النصر الموسم بها، لعب حمد الله المباراة، وسجل هدف، وأهدر فرصة أخرى محققة، بينما سدد 10 تسديدات، منها 4 بين الثلاث خشبات.

ومرر بمباراة السوبر الكرة 23 مرة، منها 15 ناجحة، بنسبة 65.22%، بينما راوغ 7 مرات، منها 2 فقط ناجحين.

الإنجازات:

نجح عبد الرزاق حمد الله في هذا العام بإضافة إنجاز جديد لأول مرة في مسيرته الكروية، إذ حصل على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020 بتسجيله 7 أهداف.

وحافظ المغربي على لقبه الذي حصل عليه في 2019، كهداف للدوري السعودي، لكن هذه المرة برصيد أقل، إذ سجل 29 هدفًا، في الوقت الذي سجل 34 في الموسم الذي سبقه.

ولم يحصد سوى بطولة وحيدة هذا العام هي كأس السوبر السعودي، بينما أضاع لقب الدوري المحلي، ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

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السيارة ترجع إلى الخلف:

ربما بدأ حمد الله العام بطاقة كبيرة وغزارة تهديفية كما عهده الجمهور، لكن الخاتمة لم تكن مسكًا على الإطلاق، فبعدما كان الجمهور متمسكًا به طوال الوقت، منذ أن انطلق موسم 2020-2021 لم تمر أي مباراة إلا ويهاجمه الجمهور بعدها..

المغربي شارك في الموسم الجديد في 5 مباريات بالدوري المحلي، سجل خلالها هدف وحيد من ضربة جزاء، بينما أهدر ثلاث ضربات أخرى متتالية، بخلاف أدائه المتواضع الذي يظهر به في المباريات.

المشاكس:

شهد عام 2020 توترًا كبيرًا في علاقة حمد الله بإدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، وكذلك بزملائه، وبالتبعية بالجمهور..

الأزمة الأولى كانت مع عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام السابق على الكرة، بعدما رفض الالتزام مثل بقية زملائه ببصمة الحضور إلى المران، لرصد المتأخرين، معتبرًا نفسه فوق الجميع بالفريق.

الأزمة الثانية، كانت في مارس، بعدما غاب اللاعب عن المران دون إذن، لتطبق عليه الإدارة اللائحة بخصم 15% من راتبه، وهو ما اعترض عليه المغربي، رافضًا معاقبته كونه قائدًا للفريق، ليقرر بعدها الانقطاع عن المران، لحين رفع العقوبة عنه.

ووقتها رفض حمد الله السفر مع بعثة الفريق إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي، اعتراضًا على العقوبة، ليخسر فريقه جهوده ويُهزم في المباراة.

أزماته تجددت في الفترة الأخيرة، وظهرت جلية على السطح بالمباريات، بدايةً من خلعه للشارة في إحدى المباريات بعدما أهدر ضربة جزاء، وسلمها للمدافع مايكون بيريرا، وفي مباراة أخرى تشابك بالأيدي مع زميله سلطان الغنام أمام الجميع، قبل أن يعتذر له ويقبل رأسه بعدها بأيام.