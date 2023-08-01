النصر في طريقه لضم نجم مانشستر سيتي .. وباريس يرد على صفقة ماركينيوس

أحمد فرهود
Al Nassr_Players Pose_20230720(C)Getty Images
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صفقة دفاعية هامة في الطريق إلى نادي النصر

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رد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض النصر السعودي؛ للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر يحاول التعاقد مع قلب دفاع أجنبي؛ بعد رحيل الإسباني ألفارو جونزاليس، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، بالإضافة إلى تذبذب مستوى اللاعبين المحليين، في هذا المركز.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الثلاثاء، رفضت الإدارة الباريسية، عرض نادي النصر "الثاني"؛ للتعاقد مع ماركينيوس.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تجهيز قلعة العالمي، عرضًا ثالثًا وأخيرًا؛ لتقديمه إلى مسؤولي باريس سان جيرمان، من أجل حسم الصفقة.

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وأعلن الإعلامي الرياضي، أنه في حال رفض فريق العاصمة الفرنسية، هذا العرض أيضًا؛ سيتجه النصر إلى خيار الإسباني أيمريك لابورتي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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