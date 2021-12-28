النصر ضد الدوسري .. المريسل للانضباط: لجنة الحكام تُكذب بيانكم، نريد توضيحًا

كتب الإعلامي عبد العزيز المريسل تغريدة مثيرة للجدل حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في شكوى النصر ضد سالم الدوسري نجم الهلال.

الصحفي البارز أوضح التناقض الموجود بين قرار لجنة الانضباط وحديث مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي، وطلب توضيحًا لهذا التناقض.

ما قصة شكوى النصر ضد سالم الدوسري؟

النصر كان قد هزم الهلال بهدفين نظيفين خلال مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس 16 ديسمبر الماضي، وقد شهد اللقاء لقطة مثيرة للجدل من سالم الدوسري تجاه أنسيلمو.

الدوسري وخلال احتكاك قوي مع اللاعب البرازيلي تسبب في إصابة الأخير بجرح في رأسه، وقد تقدم النصر بشكوى ضده متهمًا إياه باستخدام العنف المفرط والسلوك المشين.

لجنة الانضباط أصدرت قرارها بشأن الشكوى يوم أمس، وقد قررت قبولها شكلًا ورفضها موضوعًا بعد مراجعة دائرة الحكام لسؤال الحكم عن الواقعة، وقد أفاد أنه تم الانتباه لها ومراجعتها مع حكام الفيديو والتأكد من عدم نية الدوسري تعمد العنف وبالتالي عدم استحقاقه للبطاقة الحمراء.

ماذا كتب المريسل حول التناقض بين لجنتي الانضباط والحكام؟

الإعلامي النصراوي نشر صورة تتضمن قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن شكوى النصر، ونشر معها مقطع فيديو يتضمن تصريحات مانويل نافارو رئيس دائرة الحكام يؤكد خلالها أن لجنة الانضباط لم تتواصل معهم أبدًا ولم تطلب أي معلومات حول اللقطة محل الشكوى.

إذ قال لقناة العربية "لم تطلب منا لجنة الانضباط أي شيء حول لقطة الدوسري وأنسيلمو، هم لديهم معاييرهم الخاصة بهم".

وقد كتب معلقًا وموجهًا حديثه لبندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط "أستاذ بندر، تقولون في قراركم بشأن شكوى النصر ضد سالم الدوسري أنكم خاطبتم لجنة الحكام بتاريخ 2021/12/17 وأنهم ردوا بعدم وجود ما يستحق الكرت الاحمر، في حين أن مدير دائرة الحكام بتاريخ 2021/12/23 أكد عبر برنامج "في المرمى" أنكم لم تطلبوا منهم هذه اللقطة. هل من توضيح؟".

استاذ بندر

تقولون في قراركم بشأن شكوى #النصر ضد #سالم_الدوسري انكم خاطبتوا لجنة الحكام بتاريخ 2021/12/17 وانهم ردوا بعدم وجود مايستحق الكرت الاحمر

في حين ان مدير دائرة الحكام بتاريخ 2021/12/23 أكد عبر برنامج #في_المرمى انكم لم تطلبوا منهم هذه اللقطة

هل من توضيح؟@Bandaraal

. https://t.co/qVIY3iIZKZ pic.twitter.com/CrkH7VTSyC — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 28, 2021

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