رسميًا | النصر يُعلن صفقة الثانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ضربات النصر متواصلة في سوق الانتقالات

أعلن نادي النصر السعودي اعبر حسابه الرسمي على تويتر صفقته الثانية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تعاقده مع عبد الفتاح عسيري نجم النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بدءًا من الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع فريقه.

وأكد مجلس إدارة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي برئاسة صفوان السويكت إتمام التعاقد مع عبد العزيز العلاوي مدافع أحد وتوقيعه على عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

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ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكنه اكتفى بنشر مقطع فيديو قصير للاعب وكذلك عدة صور له بقميص العالمي، كما يظهر أدناه، مع التأكيد على أنه تم الاتفاق على شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي أحد.

#النصر يوقع رسمياً مع الكابتن عبدالعزيز العلاوي لثلاث سنوات قادمة 🤩 #عبدالعزيز_العلاوي_نصراوي pic.twitter.com/m0JMiR4PwT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 17, 2020

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن الصفقة كلفت النصر مليون ريال، وأن اللاعب سينضم لتدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القادمة تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق التي ستخوض بقية مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

صاحب الـ23 عامًا يلعب في مركز الظهير الأيسر، وقد بدأ مسيرته مع الفئات السنية في الأهلي قبل أن يلعب مع أبها والعروبة وأخيرًا ينضم إلى أحد.

العلاوي هو خامس لاعب سعودي يُعلن النصر ضمه للموسم القادم بعد الرباعي أمين بخاري وسلطان العنزي وعبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري.