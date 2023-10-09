"الحكم دون ملاحظة" .. نجم النصر مهدد بالغياب ضد الدحيل وضمك

طرد قد يكلف الكثير

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ظهر حديث عن إمكانية إيقاف لاعب النصر سلطان الغنام محلياً وقارياً عقب طرده بعد لقاء أبها الأخير بالدوري السعودي.

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النصر سقط في فخ التعادل (2-2) أمام نادي أبها، مساء الجمعة الماضية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأشهر حكم المباراة - وفقًا لما أظهرته صحيفة "الرياضية" -، كارت أحمر مباشر في وجه النجم الدولي السعودي سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق النصراوي.

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طرد الغنام؛ جاء بسبب احتجاجه على حكم المباراة؛ حيث من الممكن أن يتم توقيع عقوبات إضافية على اللاعب، حسب التقرير الذي سيتم رفعه إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووجه أحد الجماهير سؤالاً عبر برنامج "أكشن مع وليد" بخصوص طرد الغنام وإذا كان سيتسبب في إيقافه في المباراتين المقبلتين لفريقه أمام ضمك بالدوري، والدحيل بدوري أبطال آسيا.

وجاء الرد عبر المحلل محمد العنزي قائلاً: "بكل تأكيد تقرير الحكم هو من يحدد، أعتقد لم نر ما حدث بين سلطان والحكم، الحكام دون ملاحظة، وقد يكون هناك قرار انظباطي".

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