"تمت بدون علمنا!" .. ستيفن جيرارد يثير الجدل عن صفقة النصر التاريخية

الصفقة تمت في الأيام الأولى من العام الجديد "2025"..

أثار ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، عن صفقة متوسط الميدان سيكو فوفانا.

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النصر "قطع إعارة" فوفانا إلى الاتفاق، والتي كانت من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025؛ ليبيعه نهائيًا إلى الفريق الفرنسي رين، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 23 مليون يورو؛ وهي صفقة بيع تاريخية للاعب أجنبي، وصفت بالأولى من نوعها في السعودية.

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وفي هذا السياق.. كشف جيرارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الاتفاق والخلود، مساء اليوم الجمعة، عن أنه وجهازه المعاون لم يعلما أي شيء؛ بخصوص "قطع إعارة" النجم الإيفواري البالغ من العمر 29 سنة.

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وقال الأسطورة الإنجليزية عن ذلك: "خروج فوفانا من الفريق كان مفاجئًا.. لم نعلم عنه شيئًا؛ ولكننا نتفهم الأوضاع".

وأعلن ستيفن جيرارد إمكانية دخول الاتفاق، سوق الانتقالات الشتوية في يناير الحالي "2025"؛ من أجل التعاقد مع لاعب ارتكاز رقم "6"، بعد رحيل فوفانا، وإصابات عبدالإله المالكي المتكررة، وعدم جاهزيته بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن الاتفاق خسر (2-3) أمام الخلود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليتجمد عند النقطة 15، في المركز "الحادي عشر" مؤقتًا، حتى نهاية باقي المباريات.