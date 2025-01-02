"النصر كتب التاريخ" .. صفقة فوفانا المفاجئة تجلب السخرية للهلال

خزينة النصر انتعشت بأموال ضخمة..

يوم أمس الأربعاء.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، "بيع" عقد النجم سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى رين الفرنسي.

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فوفانا انضم إلى النصر في صيف عام 2023؛ قبل أن يخرج "معارًا" إلى نادي الاتفاق في يناير 2024، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، ثم التمديد لعامٍ آخر حتى 30 يونيو 2025.

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وفي يناير الجاري "2025".. قرر النصر بـ"التفاهم" مع الاتفاق، قطع إعارة اللاعب الإيفواري ومن ثم بيعه إلى رين؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ23 مليون يورو "92.5 مليون ريال سعودي".

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وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المُقرب من قلعة العالمي: "للمعلومية.. النصر أول نادٍ بتاريخ السعودية، وأول نادٍ من أندية الشركات؛ يبيع عقد لاعب بقيمة 23 مليون يورو".

العصيمي استغل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قيمة بيع فوفانا الضخمة إلى الفريق الفرنسي؛ من أجل السخرية من "الغريم" نادي الهلال.

وتساءل الإعلامي الرياضي ساخرًا من الزعيم الهلالي: "ما هي أخبار الكابتن ماتيوس بيريرا؟!.. هل تم بيع عقده وما هو وضعه في البرازيل؟!".

الهلال تعاقد مع بيريرا في صيف عام 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون، مقابل 18 مليون يورو؛ قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي ثم كروزيرو.

وخلال فترة إعارته إلى كروزيرو.. وضع الهلال بند يسمح للفريق البرازيلي بشراء اللاعب نهائيًا، مقابل 12 مليون يورو؛ إلا أنه حسب الكثير من التقارير انتهت الصفقة بـ5 إلى 7 ملايين يورو فقط.