"كفاك استهبال" .. رسالة نارية إلى فيرناندو هييرو بعد استيائه من طريقة تعامل جمهور النصر

المدير الرياضي للنادي السعودي أطلق عدة تصريحات أثارت الجدل

أبدى فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر السعودي استياءه من رد فعل الجمهور على اختيار المدرب ستيفانو بيولي لخلافة لويس كاسترو، ولكنه حصل على رد صارم وحاسم.

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المسؤول الإسباني كان قد نفى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الإيطالي رفضه لوجوده في النصر أو وجود أي خلافات مع الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، متهمًا الجمهور بالتشكيك الدائم في آلية اختيار المدرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "إن اخترنا مدربًا إسبانيًا سيقول الجمهور بسببي وإن كان إيطاليًا سيكون بسبب جويدو وإن كان برتغاليًا سيُقال أن كريستيانو رونالدو فرض كلمته، أنا سعيد بقدوم بيولي والقرار كان جماعيًا وما يهمنا جميعًا هو مصلحة النصر".

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الإعلامي صالح الطريقي لم يُفوت تلك التصريحات دون مهاجمة هييرو عليها بشراسة، إذ طالبه بالتوقف عن "الاستهبال"، مشيرًا إلى أن المدرب الناجح يلقى دعم الجميع والفاشل يُشكك به الجميع ويعود الأمر كذلك على من اختاره.

إذ كتب عبر منصة إكس "هذا استهبال، ما يصدر من الجماهير "ردة فعل" لنتائج الفريق. إن أحضرت مدرب من "منغوليا متذيلة لائحة فيفا لتصنيف المنتخبات"، ونجح لن تسأل من أحضره. ولكن إن أحضرت مدرب فشل، ستبحث الجماهير عمن وراء هذا الفاشل. كما سألت عن المتهم بقضية فساد : من أحضره؟".

يُشار إلى أن بيولي رحل عن تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة امتدت منذ صيف 2019 فاز خلالها بلقب وحيد هو الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.