أحدهما يدعمه والآخر يرفض وجوده .. خلاف بين جويدو وهييرو حول تعاقد النصر مع بيولي

الفريق السعودي أقال مدربه لويس كاسترو

كشف الصحفي رودي جاليتي عن مفاجأة مدوية في كواليس اختيار إدارة النصر للمدرب الجديد الذي سيخلف لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس بعد فشله في الفوز بأي لقب رسمي منذ تم التعاقد معه بداية الموسم الماضي.

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صحيفة الرياضية السعودية أشارت مساء أمس إلى أن النصر توصل لاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي لخلافة كاسترو في قيادة الفريق الأول، وقد أوضح جاليتي خلال حديثه مع قناة العربية أن ذلك تم رغم رفض أحد المسؤولين الكبار في النادي لوجوده.

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وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات أن ذلك المسؤول هو المدير الرياضي فيرناندو هييرو، قائلًا "المدير الرياضي هييرو ليس مقتنعًا تمامًا بستيفانو بيولي ويُفضل مدربين آخرين، المدرب الإيطالي ليس خياره الأول".

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جاليتي أكد أن جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنصر أحد الداعمين بقوة للتعاقد مع بيولي، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يراه خيارًا جيدًا لبيئة النصر ومشددًا على أنه يشبه المخضرم كارلو أنشيلوتي في حديثه الكثير مع اللاعبين وقربه منهم.

جدير بالذكر أن ستيفانو بيولي، كان قريبًا من تدريب نادي الاتحاد السعودي، في بداية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن اعتراض بعض المسؤولين والنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حال دون ذلك؛ ليتم التوقيع مع لوران بلان بدلًا منه.