"الكشف عن تفاصيل العقد" .. النصر يتفق مع مدربه العالمي الجديد

خليفة لويس كاسترو في نادي النصر..

توصل مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي، إلى "اتفاق" مع مدرب عالمي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

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النصر أقال كاسترو البالغ من العمر 63 سنة، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بعد فشله في التتويج بأي بطولة رسمية، منذ توليه منصبه في صيف 2023، مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، اتفقت الإدارة النصراوية مع الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الصحيفة كشفت عن أن بيولي البالغ من العمر 58 سنة، سيوقع على عقود تربطه بالفريق النصراوي؛ لمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2026، مع أفضلية التمديد لعام ثالث.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي، سيصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، غدًا الأربعاء؛ من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، والإعلان عن توليه منصبه الجديد.

جدير بالذكر أن ستيفانو بيولي، كان قريبًا من تدريب نادي الاتحاد السعودي، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أن اعتراض بعض المسؤولين والنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حال دون ذلك؛ ليتم التوقيع مع لوران بلان بدلًا منه.