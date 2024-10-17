"ستيفانو بيولي في ورطة رغم طلبه!" .. نجم النصر قريب من الغياب عن ديربي الشباب

النصر يسعى لمواصلة الضغط على الهلال "المتصدر"..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لديربي كبير أمام الشباب، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات؛ متأخرًا بـ4 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر"، ومتقدمًا بنقطتين عن الشباب "الرابع".

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وقبل هذا الديربي الكبير.. غاب البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى قلعة العالمي، عن التدريبات الجماعية "الأخيرة" للفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، لم يصل بينتو إلى المملكة العربية السعودية - حتى الآن -؛ وذلك بعد انتهاء مشاركته الدولية، مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

بينتو البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى قائمة منتخب البرازيل في التوقف الدولي الأخير "أكتوبر 2024"؛ حيث جلس بديلًا في الفوز (2-1) على تشيلي، يوم 11 من الشهر الجاري، ثم الانتصار (4-0) على بيرو، فجر الأربعاء الماضي، في الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

لكن.. صحيفة "الرياضية" كشفت من ناحيتها، عن أن الحارس البرازيلي سيصل إلى السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وسينضم إلى معسكر الفريق النصراوي، استعدادًا للديربي أمام الشباب؛ حيث أن اسمه "مقيد" في سجلات المباراة.

وعلى الرغم من ذلك.. قد تكون مشاركة بينتو "أساسيًا" في ديربي النصر والشباب، مساء غدٍ الجمعة، صعبة للغاية؛ وهو ما ألمح إليه العنزي بالفعل، عندما ذكر بأن الحارس راغد النجار شارك في التدريبات الجماعية للفريق الأول، وأصبح جاهزًا لهذه المواجهة المرتقبة.

جدير بالذكر أن بيولي كان قد طلب من إدارة النصر، إرسال "طائرة خاصة" لإعادة بينتو من البرازيل، فور نهاية مباراة بيرو، لكي يكون جاهزًا لديربي الشباب؛ ولكن هذا الأمر يبدو أنه لم يحدث.