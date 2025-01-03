احتفالًا بعامه الثاني .. النصر يفاجئ جماهيره برسالة مؤثرة إلى كريستيانو رونالدو، ومتابعون: تجديد أم وداع؟

مستقبل رونالدو لا يزال "غامضًا" مع النصر..

فاجأ نادي النصر، جماهير بنشر رسالة مؤثرة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة مرور عامين على انضمامه إلى دوري روشن السعودي، من بوابة فارس نجد.

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وأحدث رونالدو "هزة" في الأوساط الرياضية العالمية، بانتقال تاريخي إلى النصر في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما فتح انتقال كريستيانو، الباب أمام عدد من نجوم العالم لتجربة اللعب في الدوري السعودي، مثل نيمار وروبرتو فيرمينو وكريم بنزيما ونجولو كانتي ورياض محرز وسيرجي سافيتش.. وآخرين.

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ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، رسالة مشجع عبر منصة (إكس)، قال فيها "إلى كريستيانو رونالدو، قبل 10 سنوات، كنت مجرد طفل يحلم، حلمي كان أن أشاهدك وأكون مثلك، كنت نجمًا في عيني، وملهمًا، أريد أن أخبرك بما في خاطري كمشجع نصراوي، سنتان مرت منذ انضمامك للنصر، مع لحظات لا تُنسى، في كل مباراة، نلبس قميص النصر باسمك، ووجودك في الملعب كان يشعل شغفنا، صغارًا وكبارًا نهتف بحب".

وأضاف "بعد أن كسرت 900 هدف، أثبتّ للعالم أنك لازلت قادرًا على تحقيق ما يرونه مستحيلًا، لجعلنا فخورين بك أكثر من أي وقت مضى، شاهدناك تلبس الزي السعودي في مناسباتنا، وتقديرنا لك لا يُضاهى، هذه اللحظات عكست علاقتك بالثقافة السعودية، وأظهرت فخرك بأن تكون سفيرًا لنا. اليوم، أريد أن أخبرك أننا سنكون دائمًا معك، لأنك جزء من حلمنا، شكرًا لكل ما تقدمه، ونتطلع للمزيد من اللحظات الرائعة، مع الحب والامتنان، مشجعك النصراوي".

وأثارت رسالة مشجع النصر، حالة من الجدل بين المتابعين، حيث اختلفوا في تفسير القصد من مقطع الفيديو الذي نشره النادي، في هذا التوقيت، بين المطالبة بالتجديد أو الوداع، خاصة وأن عقد كريستيانو رونالدو ينتهي مع النصر في الصيف المُقبل.

وكان رونالدو قد تحدث، عبر قناة دوري روشن، عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع النصر، وكذلك الدوري، كما أعرب عن أمله بأن يساهم في مزيد من التطور للكرة السعودية مستقبلًا.

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وشارك كريستيانو رونالدو في 83 مباراة رسمية بقميص النصر، سجل خلالها 74 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما اكتفى بوصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، فضلًا عن فوزه بجائزة هداف الدوري برصيد 35 هدفًا.