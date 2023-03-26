"النصر ذاع صيته أكثر من الفائز بكأس العالم للأندية"

النصر أصبح أشهر فريق سعودي حول العالم

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يرى الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي أن نادي النصر لو فاز ببطولة كأس العالم للأندية، لن يذيع صيته في العالم، مثلما حدث الآن!

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ونشر الزايدي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي النصر أصبح مشهور عالميًا الآن بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

وجاء نص تغريدة الزايدي كالآتي: "لو طلبت من أي سعودي أن يتخيل مشهدًا كهذا قبل 3 شهور من الآن، لن يصل به خياله لصورة كهذه الصورة".

وأوضح: "ما حدث لنادي النصر بعد التوقيع مع كريستيانو رونالدو، وهذا الانتشار العالمي لم يكن ليحظى به مهما بلغت عدد بطولاته، حتى لو حقق كأس العالم للأندية، النصر هو النادي السعودي الوحيد الذي ذاع صيته".

وشهدت مباراة البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2024، اقتحام أحد جماهير البرتغال المباراة وهو يرتدي قميص نادي النصر، من أجل الاحتفال مع كريستيانو رونالدو.

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