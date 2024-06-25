"الإدارة قد تفقد الثقة!" .. جماهير النصر تنتفض بسبب تاليسكا وتحذر: الدور قادم على أوتافيو!

حلقة جديدة من مسلسل أندرسون تاليسكا..

انتفضت جماهير النصر السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الأنباء المتداولة عن "استغناء" مجلس إدارة النادي، عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أعلن في الساعات الماضية، عن قرار فني في النصر، بـ"الاستغناء" عن تاليسكا، خلال صيف العام الحالي؛ لاستحالة اجتماعه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد.

ودشنت الجماهير النصراوية وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "#تاليسكا_لايمس_يانصر"، أعربت فيه عن رفضها التام لـ"الاستغناء" عن اللاعب، في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتبر البعض من جماهير النصر، أن هناك من يحاول "النخر" في النادي، بمحاولة إبعاد أبرز الأسماء، وعلى رأسهم النجم البرازيلي، بينما حذر آخرون، من أن الدور القادم سيكون على البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. وجّه أحد الحسابات النصراوية عبر منصة "إكس"، رسالة تحذير إلى مسؤولي العالمي؛ بالقول: "إن فكرت الإدارة الجديدة بالتفريط في تاليسكا، فقد تفقد ثقتها، وتضع نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام الجماهير، التي ترى أن الإبقاء على اللاعب أمر ضروري؛ فهو أحد القلائل القادرين على صنع الفارق لأي فريق يلعب له".

جدير بالذكر أن تاليسكا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ قبل أن يجدد عقده فيما بعد حتى 30 يونيو 2026.