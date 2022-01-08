"النصر حسم صفقة جديدة، والعويس قريب من الهلال!"

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن حسم نادي النصر التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كاشفًا عن موقف محمد العويس حارس مرمى الأهلي.

وينتهي عقد محمد العويس مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، فهو الآن في الفترة الحرة بعقده، وهي التي تسمح له بالتوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

كما انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن مفاوضات نادي النصر مع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، هداف الدوري المكسيكي.

القحطاني قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "النصر إلى الآن لم يتعافى بشكل كامل، وأختلف مع من يقول أنه قادر على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، ومازال في طريق طويل ويعاني من غيابات".

الإعلامي الرياضي تابع: "يحتاج النصر للتعاقد مع مهاجم، وتقريبًا تعاقد مع جوناثان، وحسب ما وصل لي فإنه سيتم الإعلان عن التعاقد معه إما اليوم أو غدًا بحد أقصى".

فلاح القحطاني : وصلتني معلومة..

النصر خلص مع "جوناثان" وسيعلن الليلة أو غذا عن تعاقده معه .

الحصاد الرياضي...

@falahsport pic.twitter.com/97ZtTXOPKg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 8, 2022

وتحول القحطاني للحديث عن محمد العويس قائلًا: "النصر سيتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، ومحمد العويس قريب من الانتقال إلى الهلال فهو يريده بقوة، ولا أعرف موقف حارس الأهلي".

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النصر يحاول التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة الحالية، بعد رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي انتقل إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر مؤخرًا.