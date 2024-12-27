تغييرات عديدة .. الكشف عن منصب جويدو فينجا الجديد وموقف ماجد الجمعان في النصر

تعرف على التغييرات الإدارية التي حدثت داخل النصر

كشف الإعلامي محمد شنوان العنزي، عن التغييرات الإدارية التي ستحدث داخل نادي النصر خلال الأيام القادمة، وعن موعد الكشف عن تلك الأخبار بشكل رسمي.

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وكانت صحيفة "عكاظ" قد أكدت أمس الخميس، على أن هناك اجتماعًا بين مسؤولي شركة النصر "الربحية" مع ماجد الجمعان يوم السبت القادم، من اجل مناقشة عمله في النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن جويدو فينجا لن يرحل عن النصر كما أشيع خلال الساعات الماضية، بل سيتولى منصبًا آخر.

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وكتب العنزي تغريدة جاءت كالآتي: "السعودي ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لنادي النصر، والإيطالي جويدو مستشار إداري، ويوم الأحد القادم الاجتماع الأول، بالتوفيق لماجد ولنادي النصر، النصر رجع للنصراويين".

ويجري نادي النصر حاليًا تغييرات إدارية، بهدف تصحيح أوضاع النادي على كافة الأصعدة، خاصة فريق كرة القدم الذي عانى من تذبذب خلال الموسم الجاري.