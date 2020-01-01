معاناة نجم | جوليانو .. عشاؤه ماء وبر والده قائم رغم شكوى والدته

سلسلة جديدة من "جول" عن معاناة لاعبي كرة القدم قبل أن يصبحوا نجومًا..

عالم ملئ بكل ما هو سلبي خلال الفترة الحالية، جائحة كورونا كانت ضربة كافية للعالم أجمع، وما زاد من قسوتها هو تضرر عالم كرة القدم منها، فتوقفت المباريات، التي كانت النقطة المضيئة في حياة الكثيرين، النقطة التي تبعث الفرح والحماس بعد يوم شاق وطويل، 90 دقيقة فقط كانت تحول يوم عشاق المستديرة.

"معاناة نجم" سلسلة جديدة من "جول goal"، لرصد قصص كفاح نجوم كرة القدم، الذين أصبحوا قدوة لغيرهم، في وقتٍ كانوا فيه تحت أنقاض حياتهم، لكنهم تغلبوا على الظروف القاسية، كي نبعث رسائل من الأمل من جديد، فبالعمل الجاد يتغير كل شيء..

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في حلقة الليلة، حديثنا سيكون عن اللاعب الذي أصبح حديث الساعة في أوساط جمهور النصر السعودي؛ البرازيلي جوليانو دي باولو، بعدما فجر أزمة بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي العاصمي، لتأخره في سداد مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

جوليانو ابن البرازيلي، الذي ولد في 31 مايو عام 1990، طفولة قاسية عاشها، محترف العالمي، صنعت منه الشخصية القوية التي تراها الجماهير حاليًا، فمن رحم الأزمات، يولد الأمل ويظهر الرجال.

نشأ جوليانو في أسرة تعاني من فقر شديد، خاصةً وأنها تتكون من سبعة أبناء، وتعيش في بيت صغير، لا يتسع لهذا العدد سواء من ناحية المساحة أو حتى من ناحية الزاد.

لم يخجل محترف العالمي من قص موقف من مواقف طفولته القاسية، الذي كشف ولخص به معاناته في الصغر: ""عندما كنت في العاشرة من عمري كنت أبكي بشدة من الجوع الشديد ذات يوم، وقتها أخبرت أمي بجوعي، لكنها لم ترد عليّ، اكتفت بالنظر لي، وقتها علمت أننا ليس لدينا طعام، فاضطررت لشرب كمية كبيرة من الماء لسد جوعي حتى أخلد إلى النوم".

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عشاؤه ماء، في وضع صعب على طفل ذي 10 سنوات فقط، لكن هذه المعاناة ساهمت في تقوية شخصيته بشهادة والدته، التي تقول في إحدى لقاءاتها النادرة: "المعاناة والظروف القاسية التي عاشها في الصعب، جعلته ينضج بسرعة، فلم يكن لدينا أموال، وانفصلت عن والده وهو ابن الـ14 عامًا فقط".

انفصال والدي جوليانو جاء على إثر عشق أبيه للخمور والتواجد بالحانات لساعات طويلة، مما أثر بالسلب على أسرته، ودفع والدته لطلب الطلاق، لكن ورغم معاناة الأسرة بسبب الأب إلا أن جوليانو لم يفرط في بره بأبيه، فبعد أن بدأ في جني ثمار موهبته في كرة القدم وخاض أول تجربة احترافية خارج البرازيلي، قام بتنفيذ مشروع تجاري لوالده، إذ يقول: "كنت دائمًا أدعم عائلتي، ولا زلت أدعم إخوتي وكثيرًا من الناس".

وأخيرًا، من لم يستغل معاناة لتحويل الدفة لصالحه، عليه ألا يشكو قسوة الأيام.