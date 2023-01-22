النصر بطل الدوري؟ .. "اسألوا رونالدو عن إخفاقاته الكثيرة!"

التعاقد مع رونالدو لا يعني ضمان البطولات

Shahid

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن فكرة تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يعني أن الفريق الأصفر سيتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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ويظهر رونالدو لأول مرة في مباراة رسمية مع نادي النصر، خلال مواجهة الاتفاق بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وقال الشيخ خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "إذا سألت رونالدو أو رودي جارسيا أو مسلي آل معمر، سيقولون لك أن الدوري مازال لم يُحسم بعد".

وتابع: "رونالدو نفسه فشل في تجربته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى إخفاقه مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 وجلوسه على مقاعد البدلاء".

واختتم الشيخ تصريحاته قائلًا: "ليس معنى تعاقد النصر مع رونالدو، أنه سيحسم لقب الدوري السعودي بسهولة".

Shahid