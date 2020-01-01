الأمل لا يزال قائمًا رغم الوداع .. الفرصة أمام النصر للتأهل لمونديال 2021

العالمي خسر في دوري الأبطال، لكنه لم يخسر المونديال

لم يفقد النصر السعودي الأمل في التأهل لكأس العالم للأندية 2020 رغم وداع دوري أبطال آسيا رسميًا أمس السبت من دور قبل النهائي.

العالمي تلقى الهزيمة بالأمس أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليفشل في التأهل للنهائي.

كما كان معتادًا عليه باللوائح القديمة فإن بطل دوري أبطال آسيا وحده من يتأهل لكأس العالم للأندية إلا أنه بعد تحديث اللوائح فإن فرصة النصر قائمة.

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المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أواخر العام الماضي 2019، تغيير اللوائح ليصعد بطل نسخة 2020 ووصيفه إلى المونديال، بجانب مقعد ثالث للفريقين الخاسرين بنصف نهائي منطقتي الشرق والغرب.

وينتظر العالمي حاليًا منافسات منطقة شرق، لمعرفة منافسة على المقعد الثالث، على أن يواجه الفائز منهما فريق من أوفيانوسيا في المباراة الفاصلة للصعود للمونديال.

يذكر أن النصر تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي برسبوليس عقب المباراة، بداعي عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة. (طالع التفاصيل)