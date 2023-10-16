النصر بدأ التفاوض مع نجم إسبانيا .. "انسحبوا من الصفقة قبل فوات الأوان"

صفقة عالمية في الطريق إلى نادي النصر

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بدأ نادي النصر السعودي، العمل على صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النصر يضم في صفوفه، العديد من النجوم العالميين الكبار؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجناح السنغالي ساديو ماني، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله المرزوقي، تفاوض مسؤولو النصر، مع الإسباني تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

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وأشاد المرزوقي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، بإمكانيات ألكانتارا الكبيرة، والتي جعلته يلعب في 3 من أكبر أندية العالم؛ وهم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول أخيرًا.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. المشكلة في إصابات اللاعب الإسباني الكثيرة، والتي تجعله يلعب مباراة، ويغيب عن 10 آخرين".

وطالب عبد الله المرزوقي، مجلس إدارة نادي النصر، بـ"الانسحاب فورًا" من صفقة ألكانتار؛ حتى لا تتكرر تجربة العملاق الإسباني ريال مدريد "الفاشلة"، مع النجم البلجيكي إيدين هازرد، الذي لم يقدم أي شيء للفريق؛ بسبب الإصابات.

جدير بالذكر أن ليفربول، لا يمانع في الاستغناء عن ألكانتارا "32 سنة"، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ للاستفادة منه ماليًا، قبل انتهاء عقده، في يونيو 2024.

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