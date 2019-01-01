على النصر الحذر - الوحدة العام الجاري مختلف تمامًا عن سابقه

العالمي والعنابي في سهرة كروية مختلفة مساء الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرجا أحباء في لقاء الذهاب، مفضلين تأجيل الحسم إلى لقاء الإياب، في ليلة كروية سعودية إماراتية آسيوية تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب آل نهيان، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

العالمي والعنابي تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي، النصر سجل أولًا في الدقيقة 17 عن طريق هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، ثم تعادل ليوناردو دا سيلفا للوحدة في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

لاعب الوحدة: حمد الله مُتعب وأتمنى اللعب في الدوري السعودي

نتيجة ربما تصب في صالح الفريق الإماراتي، الذي يكفيه التعادل سلبيًا في الإياب حتى يخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، لكن ليس وحده هذا ما يقلق جمهور الشمس..

"لا يبقى شيء على حاله"، هذا ما حدث للوحدة بين المشاركة الآسيوية الموسم الماضي ونظيرتها العام الجاري.

الموسم الماضي، لم يحقق العنابي سوى فوز وحيد بملعبه وتلقى هزائم قاسية خلال ثلاثة لقاءات.

افتتح المباريات على أرضه بملاقاة الدحيل القطري وهُزم (3-2) ثم انتصر أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني (3-0)، لكنه عاد للهزائم أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بـ(4-1).

أما الموسم الجاري، فالعنابي لم يتلق أي هزيمة على أرضه، حتى أنه لا يعرف التعادل بملعبه كذلك، ويحقق انتصارات كبيرة..

خلال ثلاثة لقاءات خاضها انتصر، أمام اتحاد جدة (4-1)، الريان القطري (4-3)، أمام لوكوموتيف الأوزبكي (3-1).

وكانت أكثر هذه المباريات إثارة لقاء الريان، الذي خطف به العنابي الفوز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ليوناردو دا سيلفا، الذي سجل الرباعية، فالوحدة قادر على الفوز حتى اللحظات الأخيرة.

فعلى النصر توخي الحذر الشديد إن كان راغبًا في استكمال مشواره الآسيوي.