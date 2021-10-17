برسبوليس كان قد أقصى النصر من النسخة الماضية من دور نصف النهائي

استفز الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، جمهور نادي النصر السعودي برسالة حول اللقاء المنتظر بينه وبين الهلال في دوري أبطال آسيا.

العالمي يلتقي بالزعيم بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقي الفائز في النهائي، المقرر إقامته في 23 من نوفمبر المقبل، ببوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي أو الفائز من مواجهة جيونبك أمام أوسان الكوريين، في 23 من نوفمبر المقبل.

صعود الأزرق لنصف النهائي، جاء بعد الفوز أمام برسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، أحرزها سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس "هدفين".

أما العالمي فتأهل بعد الفوز بالأمس أمام الوحدة الإماراتي، بخماسية مقابل هدف وحيد، سجل الخمسة أهداف؛ جلال الدين ماشاريبوف "هدفين"، عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري وسامي النجعي.

"سنؤدب النصر"

العالمي كان قد ودع النسخة الماضية من دوري الأبطال، بعدما تلقى الهزيمة أمام برسبوليس في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

هذه المباراة شهدت جدلًا واسعًا، إذ تقدم العالمي بعدها بشكوى ضد الفريق الإيراني، بداعي اشتراك لاعبيه الجدد في اللقاء، في الوقت الذي هو معاقب به بالحرمان من إبرام صفقات جديدة، كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكن الاتحاد الآسيوي لم يحكم لصالح النصر في هذه الشكوى بعد، إذ يتأجل إصدار الحكم في كل مرة من قبل محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، لكن منتظر أن يُصدر في 29 من أكتوب الجاري.

الثقيل يرى أن الهلال انتقم للنصر من الفريق الإيراني، ومتوعدًا إياه في لقاء الثلاثاء.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم انتقمنا من بيروزي بعد جلده للجار العام الماضي، والثلاثاء راح نأدب الجار عشان ما عاد يخلي بيروزي يجلده، ألف مبروك مقدما".

اليوم انتقمنا من بيروزي بعد جلده للجار العام الماضي



والثلاثاء راح نأدب الجار عشان ما عاد يخلي بيروزي يجلده



ألف مبروك مقدما 💙🤍 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) October 16, 2021

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